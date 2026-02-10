Ментальная музыка
Memories, Лиговский проспект, 50к16
Начало:
Завершение:
1100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пора переключаться на волну ломанных ритмов: мощный звук, любимая музыка и диджеи. • SUBWAVE • INTELLIGENT MANNERS • 007 • MENTAL SYSTEM • DUBSPACE LION • PR-ICE • MESABORAH • AKUDJI • DEEYA
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