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Ментальная гигиена: как почистить голову от токсичных мыслей

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

Твой мозг превратился в переполненную помойку? Пора вынести мусор! Этот тренинг для тебя, если: — Прокручиваешь в голове один и тот же неприятный разговор как заевшую пластинку — Ловишь себя на мысли «я недостоин», «у меня не получится» еще до начала дела — Чувствуешь, что чужие оценки и мнения стали важнее ваших желаний — Устал от внутреннего диалога, который не умолкает даже ночью. Что будет на тренинге? Хаос в голове превратят в ясность и порядок. Не через позитивное мышление, а через работу с психическими привычками. Что узнаешь и сделаешь: — Диагностика ментального мусора: Определишь, какие мыслительные паттерны истощают тебя больше всего (тревожное жевание, самобичевание, катастрофизация) — Техника «Стоп-кран»: Отработаешь мгновенные способы прерывания токсичного мыслительного потока — Экологичная утилизация: Научишься трансформировать критику в конструктив, а страх — в интерес — Создашь систему ментальной чистоты: Уйдёшь с работающим алгоритмом «проветривания» головы на 5, 15 и 30 минут Ведущая — Хасанова Анастасия, психолог, групповой тренер

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