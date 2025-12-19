Альтернативный поп-рок из Москвы, образованный гитаристом Леонидом Лещенко и вокалистом Михаилом Калмыковым. Коллектив гармонично соединил в себе романтическое наследие российской рок сцены с культурой альтернативной музыки, образовав свой характер звучания в собственном творчестве.