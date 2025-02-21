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Mens day | 21 февраля

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Два дня вечеринок в честь тех, кто всегда чинит всё «на глаз», не читает инструкцию и мастерски игнорирует сообщения по работе после 18:00. Резерв столиков по указанному номеру телефона. В лайнапе: NIK NAK / 4iza / beekeeper / KAVETS / NOLEMOCII / Sema / DJ MARTINI / MC Web Punk / Marteam / Moti FC/DC На входе могут попросить оригиналы документов (Паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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