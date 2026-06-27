Премьера! Труппа театра пошла на смелый, отчаянный эксперимент и объединила театр с интернет-мемами! Это уникальная возможность прикоснуться к культовым персонажам рунета, увидеть ожившую «классику» народного интернет-творчества и по-новому пережить эти абсурдные и до боли знакомые истории! В стоимость билета входит фотосессия с актёрами (в конце спектакля). Режиссёр: Александр Агеев Длительность: 1 час Возрастное ограничение: 18+ P.S.: Дополнительных фото нет, так как это всё-таки премьера, но как только они появятся, редакторы обязательно их добавят :)