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Мемовы

Малый театр кукол
Лиговский проспект, 267к2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Премьера! Труппа театра пошла на смелый, отчаянный эксперимент и объединила театр с интернет-мемами! Это уникальная возможность прикоснуться к культовым персонажам рунета, увидеть ожившую «классику» народного интернет-творчества и по-новому пережить эти абсурдные и до боли знакомые истории! В стоимость билета входит фотосессия с актёрами (в конце спектакля). Режиссёр: Александр Агеев Длительность: 1 час Возрастное ограничение: 18+ P.S.: Дополнительных фото нет, так как это всё-таки премьера, но как только они появятся, редакторы обязательно их добавят :)

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