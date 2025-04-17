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Мелодия Мечты

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт «Мелодия мечты» — музыкальное путешествие, которое исследует многогранность человеческих желаний и стремлений. Композитор и пианист Павел Андреев приглашает тебя в мир своей музыки, где каждая нота пропитана внутренним порывом и стремлением к мечте. В течение вечера в Белом зале прозвучат 17 произведений, включая три новые композиции, которые Павел впервые представит публике. Структура концерта состоит из 6 тематических частей и разработана специально для выставки «Каскад (не)сбывшихся желаний», проходящей в Третьем месте с 21 марта.

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