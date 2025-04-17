Концерт «Мелодия мечты» — музыкальное путешествие, которое исследует многогранность человеческих желаний и стремлений. Композитор и пианист Павел Андреев приглашает тебя в мир своей музыки, где каждая нота пропитана внутренним порывом и стремлением к мечте. В течение вечера в Белом зале прозвучат 17 произведений, включая три новые композиции, которые Павел впервые представит публике. Структура концерта состоит из 6 тематических частей и разработана специально для выставки «Каскад (не)сбывшихся желаний», проходящей в Третьем месте с 21 марта.