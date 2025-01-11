Мелисса представляет новый ЕР «Ртуть». В январе мощнейший ураган шугейза накроет Петербург и доберётся до Москвы. Поддерживать данный природный катаклизм в стенах клуба Мачты будут столичные Heavy Plane и местные Что дальше?, а значит будет шумно и меланхолично.