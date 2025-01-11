«Мелисса» w/ heavy plane + что дальше?
Кожевенная линия, 34
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500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мелисса представляет новый ЕР «Ртуть». В январе мощнейший ураган шугейза накроет Петербург и доберётся до Москвы. Поддерживать данный природный катаклизм в стенах клуба Мачты будут столичные Heavy Plane и местные Что дальше?, а значит будет шумно и меланхолично.
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