Концерт Melekess, проекта, который привносит туманный и тёмный этно-хоп прямо из города в сосновом лесу. Шаманский баритон сменяется полётным тенором, а атмосферные синтезаторы, обволакивающий бас и ритмичные перкуссии создают уникальную атмосферу, в которой народные мотивы и элементы шаманизма встречаются с современным звуком.