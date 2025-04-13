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Концерт Melekess, проекта, который привносит туманный и тёмный этно-хоп прямо из города в сосновом лесу. Шаманский баритон сменяется полётным тенором, а атмосферные синтезаторы, обволакивающий бас и ритмичные перкуссии создают уникальную атмосферу, в которой народные мотивы и элементы шаманизма встречаются с современным звуком.
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