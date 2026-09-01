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Меги Гогитидзе

Космонавт
Бронницкая ул., 24

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 12000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Один из самых ярких голосов грузинской сцены. Певица, чьи выступления всегда становятся настоящим откровением. Её голос невозможно спутать ни с кем: сила и хрупкость соединяются в уникальном тембре, от которого бегут мурашки по коже. Каждый концерт Меги — это диалог со зрителем. Она не поёт, она превращает песни в истории. То, как Меги держит зал, делает каждое выступление особенным, поэтому зрители не пропускают её концерты. В этот раз артистка представит обновлённую программу: на концерте прозвучат как уже полюбившиеся песни, так и новые композиции. Это будет полноценное живое выступление, в котором Меги остаётся один на один со зрителем и своей музыкой.

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