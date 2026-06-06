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Группа Мегамозг едет в большой тур по России с презентацией нового альбома «Реквием» Трагичная атмосфера нового альбома в связке с душераздирающими припевами и кричащими от боли куплетами — всё это будет ждать тебя в твоём городе. Также в рамках тура помимо множества убойных новинок Мегамозг исполнят уже давно всеми полюбившиеся главные хиты.
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