Группа Мегамозг едет в большой тур по России с презентацией нового альбома «Реквием» Трагичная атмосфера нового альбома в связке с душераздирающими припевами и кричащими от боли куплетами — всё это будет ждать тебя в твоём городе. Также в рамках тура помимо множества убойных новинок Мегамозг исполнят уже давно всеми полюбившиеся главные хиты.