Мегадевичник
Банкетный зал «Александровский парк», Александровский парк, 1А
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Вечеринка для того, чтобы почувствовать силу женского вайба. Про девушек и для девушек! Давно хотела встретиться большой компанией подружек, да еще и в обществе единомышленниц? Тогда приходи на Мегадевичник Тут ты сможешь насладиться девичьим вайбом и при этом погрузиться в иммерсивную программу, которая подарит множество эмоций и впечатлений. А также стильный DJ-сет и авторские коктейли дадут сполна насладиться девичьей энергетикой. Зажги свою звезду рядом со своими подругами!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи