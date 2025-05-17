Вечеринка для того, чтобы почувствовать силу женского вайба. Про девушек и для девушек! Давно хотела встретиться большой компанией подружек, да еще и в обществе единомышленниц? Тогда приходи на Мегадевичник Тут ты сможешь насладиться девичьим вайбом и при этом погрузиться в иммерсивную программу, которая подарит множество эмоций и впечатлений. А также стильный DJ-сет и авторские коктейли дадут сполна насладиться девичьей энергетикой. Зажги свою звезду рядом со своими подругами!