Чтение и обсуждение диалога «Пир». Учение Платона лежит в основе всей современной западной философии. Благодаря ему ты говоришь о таких понятиях, как «идея», «идеал», «идеальный». Когда ты говоришь «красивый человек», «великолепный фильм», «изящное решение задачи», то прикасаемся к загадке, которую Платон называл идеей красоты. Он считал любовь великой силой, ведущей человека к совершенству и реализации его лучших качеств. На встрече будет медленное чтение философских текстов и коллективное размышление: — Может ли любовь сделать человека лучше? ? — Вторая половинка: у каждого она есть? — Почему для того, чтобы что-то узнать по-настоящему, необходимо быть влюблённым? — Что такое беременность души? Лектор — Андрей Букин. Преподаватель школы философии «Новый Акрополь», читает курсы «Философия для жизни», философия морали, античная философия и других; продюсер неигрового кино (ТРК «Альтаир-ТВ»), организатор и ведущий философского киноклуба в «Новом Акрополе».