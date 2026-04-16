ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Медитативная творческая встреча

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сочетание медитации, творчества и фиксации состояния, которое нельзя получить онлайн или дома. Медитативная встреча — это не про «сделать поделку», а про воплощённую метафору себя настоящего, право на глубину. Каждая встреча будет состоять из 4-х частей. Часть первая. Разговорная Ключевые идеи встречи, знакомство и немного правил. Здесь важно только то, кем ты себя ощущаешь сейчас. Формат открытого диалога. Часть вторая. Ощущенческая Под спокойную приглушенную музыку каждый участник погружается в собственные ощущения. Перебирая разные материалы, каждый ищет свой главный материал (метафору своего «я» в моменте) и два дополнительных, прислушиваясь к ощущениям, которые возникают в ответ на контакт с тем или иным предметом. Часть третья. Созидательная. Создашь композицию из выбранных материалов: будешь находиться в процессе, исследовать и наблюдать. В центре не результат, а опыт выбора и узнавания себя через материал. Часть четвертая. Разговорная. История «своего настоящего». Общий круг, все поделятся ощущениями. Каждый уносит свой «слепок настоящего» домой. Для кого эта встреча? — Тем, кто устал от постоянного «автопилота» и хочет слышать себя — Тем, кто ищет способ творчески выражать свои эмоции и внутренние состояния — Тем, кто хочет соединить медитацию, внимательность и практику присутствия с творческим процессом — Тем, кто ценит маленькие ритуалы и хочет оставить память о своем сегодняшнем «я» Ты замедлишься и выйдешь из повседневной суеты, услышишь и увидишь себя через взаимодействие с природными материалами. Ты сможешь сохранить маленькой, но важный момент внутренней жизни и испытаешь радость от медленного, осознанного творческого процесса. Ведущая: Полина Илларионова — педагог-психолог, методолог, телесный и арт-терапевт, имеет 15+ лет опыта в образовании. Также автор образовательных программ, соавтор А.В. Курпатова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста