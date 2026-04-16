Сочетание медитации, творчества и фиксации состояния, которое нельзя получить онлайн или дома. Медитативная встреча — это не про «сделать поделку», а про воплощённую метафору себя настоящего, право на глубину. Каждая встреча будет состоять из 4-х частей. Часть первая. Разговорная Ключевые идеи встречи, знакомство и немного правил. Здесь важно только то, кем ты себя ощущаешь сейчас. Формат открытого диалога. Часть вторая. Ощущенческая Под спокойную приглушенную музыку каждый участник погружается в собственные ощущения. Перебирая разные материалы, каждый ищет свой главный материал (метафору своего «я» в моменте) и два дополнительных, прислушиваясь к ощущениям, которые возникают в ответ на контакт с тем или иным предметом. Часть третья. Созидательная. Создашь композицию из выбранных материалов: будешь находиться в процессе, исследовать и наблюдать. В центре не результат, а опыт выбора и узнавания себя через материал. Часть четвертая. Разговорная. История «своего настоящего». Общий круг, все поделятся ощущениями. Каждый уносит свой «слепок настоящего» домой. Для кого эта встреча? — Тем, кто устал от постоянного «автопилота» и хочет слышать себя — Тем, кто ищет способ творчески выражать свои эмоции и внутренние состояния — Тем, кто хочет соединить медитацию, внимательность и практику присутствия с творческим процессом — Тем, кто ценит маленькие ритуалы и хочет оставить память о своем сегодняшнем «я» Ты замедлишься и выйдешь из повседневной суеты, услышишь и увидишь себя через взаимодействие с природными материалами. Ты сможешь сохранить маленькой, но важный момент внутренней жизни и испытаешь радость от медленного, осознанного творческого процесса. Ведущая: Полина Илларионова — педагог-психолог, методолог, телесный и арт-терапевт, имеет 15+ лет опыта в образовании. Также автор образовательных программ, соавтор А.В. Курпатова.