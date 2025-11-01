Группа МЕ4ТА — новая глава известной московской группы POKAPRRЁT, созданной Евгением Цыгановым, Михаилом Химаковым, Андреем Муравкиным и Антоном Владимирским в 2015 году. Бэнд обладает плотным звучанием и мощной энергетикой. Яркие и незабываемые песни с глубоким смыслом в оболочке альтернативного рока, сёрфа и фанка. На концерте будут точно сыграны любимые хиты, не обойдётся без новинок, ну и, конечно, ты услышишь ту самую «Миром правит любовь» из сериала «Первый номер».