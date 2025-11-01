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МЕ4ТА

Ритмы Диско Бар, Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа МЕ4ТА — новая глава известной московской группы POKAPRRЁT, созданной Евгением Цыгановым, Михаилом Химаковым, Андреем Муравкиным и Антоном Владимирским в 2015 году. Бэнд обладает плотным звучанием и мощной энергетикой. Яркие и незабываемые песни с глубоким смыслом в оболочке альтернативного рока, сёрфа и фанка. На концерте будут точно сыграны любимые хиты, не обойдётся без новинок, ну и, конечно, ты услышишь ту самую «Миром правит любовь» из сериала «Первый номер».

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