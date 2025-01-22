«Мe4ta» - новое название всем известной московской группы «Pokaprёt», созданной Евгением Цыгановым, Михаилом Химаковым и Андреем Муравкиным в 2015 году. Весной 2017 года к группе присоединился Антон Владимирский. Бэнд обладает плотным звучанием и мощной энергетикой. Яркие и незабываемые песни с глубоким смыслом в оболочке альтернативного рока, сёрфа и фанка. Пристегни ремни, скучать не придётся.