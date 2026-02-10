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Модный дом «Сеанс»

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь показа ИТМО модного шоу. Границ нет: есть только смыслы и их воплощение. Диджей-сеты, живые выступления, интерактивное пространство и стильное сообщество. Подиум-сцена Музкод: энергичный поп, хип-хоп, реп, электрохауз, вог Диджеи и артисты: анфрв, авьен, янгатла, лр13, айскримайз, безникнеймов, седьмая, эндора, хиросима, зникс, сексифодизайн Ведущий: негад Ателье-лаунж Музкод: атмосферная электроника всех мастей — от хауса до джангла Диджеи и аристы: тересси, cтеп, лил селезень, артёми, мэд комар, альвас, .лимитированный, тоестьда, кебаб, ансет Интерактивные активации: приготовься смотреть, изучать, рисовать, рвать, скреплять, переводить «Ритмы» | 23:30 ФК/ДК 18+ Вход только по паспорту. Наличие билета не дает гарантии прохождения фейс-контроля!

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