Вечеринка в честь показа ИТМО модного шоу. Границ нет: есть только смыслы и их воплощение. Диджей-сеты, живые выступления, интерактивное пространство и стильное сообщество. Подиум-сцена Музкод: энергичный поп, хип-хоп, реп, электрохауз, вог Диджеи и артисты: анфрв, авьен, янгатла, лр13, айскримайз, безникнеймов, седьмая, эндора, хиросима, зникс, сексифодизайн Ведущий: негад Ателье-лаунж Музкод: атмосферная электроника всех мастей — от хауса до джангла Диджеи и аристы: тересси, cтеп, лил селезень, артёми, мэд комар, альвас, .лимитированный, тоестьда, кебаб, ансет Интерактивные активации: приготовься смотреть, изучать, рисовать, рвать, скреплять, переводить «Ритмы» | 23:30 ФК/ДК 18+ Вход только по паспорту. Наличие билета не дает гарантии прохождения фейс-контроля!