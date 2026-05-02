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Майские выходные в особняке XIX века

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 6+

Про событие

Особняк Мясникова открывает двери и приглашает прогуляться по старинным залам XIX века, которые хранят почти 200 лет истории Петербурга. Во время майских праздников можно будет посетить часовые экскурсии, чтобы ближе познакомиться с историей здания и его владельцев. Во время часовой экскурсии гости: — Увидят отреставрированные интерьеры XIX века; — Откроют секреты архитектурного замысла и первоначальной отделки; — Узнают полную историю всех владельцев; — Познакомятся с причинами судебного дела братьев Мясниковых, которое «прогремело» на весь Петербург и до сих пор считается одним из самых скандальных того времени.

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