Особняк Мясникова открывает двери и приглашает прогуляться по старинным залам XIX века, которые хранят почти 200 лет истории Петербурга. Во время майских праздников можно будет посетить часовые экскурсии, чтобы ближе познакомиться с историей здания и его владельцев. Во время часовой экскурсии гости: — Увидят отреставрированные интерьеры XIX века; — Откроют секреты архитектурного замысла и первоначальной отделки; — Узнают полную историю всех владельцев; — Познакомятся с причинами судебного дела братьев Мясниковых, которое «прогремело» на весь Петербург и до сих пор считается одним из самых скандальных того времени.