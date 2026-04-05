Атмосфера близости, живой звук и любимые песни создадут по-настоящему тёплый вечер, полный искренности и музыки. Маяк — это внутренний голос. Её творчество — на стыке инди, меланхоличного попа и тонкой поэзии. В каждой песне — прозрачная честность, светлая грусть и хрупкая сила, которые делают её музыку особенно близкой и узнаваемой. Это не просто концерт, а встреча с собой — через голос маяк.