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Маяк

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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Завершение:

от 490₽ до 4490₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Атмосфера близости, живой звук и любимые песни создадут по-настоящему тёплый вечер, полный искренности и музыки. Маяк — это внутренний голос. Её творчество — на стыке инди, меланхоличного попа и тонкой поэзии. В каждой песне — прозрачная честность, светлая грусть и хрупкая сила, которые делают её музыку особенно близкой и узнаваемой. Это не просто концерт, а встреча с собой — через голос маяк.

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