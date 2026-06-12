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Маяк. Акустика

Циферблат на Мойке, набережная реки Мойки, 90

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Завершение:

от 1900₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В преддверии нового года маяк представит камерный концерт в формате расширенной акустики. В программе — любимые композиции, ещё не выпущенные треки и специальные музыкальные решения, созданные для этой встречи. Живые инструменты, приглушённый свет и совсем небольшое расстояние между артисткой и слушателями. Музыка, которую можно не просто услышать, а почувствовать ближе. В том числе та, которой пока нет на стримингах.

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