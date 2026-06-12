В преддверии нового года маяк представит камерный концерт в формате расширенной акустики. В программе — любимые композиции, ещё не выпущенные треки и специальные музыкальные решения, созданные для этой встречи. Живые инструменты, приглушённый свет и совсем небольшое расстояние между артисткой и слушателями. Музыка, которую можно не просто услышать, а почувствовать ближе. В том числе та, которой пока нет на стримингах.