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Mattew: Клуб разбитых сердец

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Специальная программа в День Всех Влюбленных. На сцене Шляпы встречай Mattew, а вот и приглашение: «Привет, на связи Mattew, я не люблю, да, и не умею писать продающие текста, поэтому считай, что получил(а) это сообщение в личку от меня. Надеюсь, ты в порядке и твоя жизнь полна любви, но даже если сейчас нет, знай что это не навсегда, уверен ты со всем справишься. Приглашаю тебя на вечер, где танцы будут становится песнями, и где мы не дадим погаснуть нашей пиротехнике, а будем шайн брайт лайк э даймондс. Буду тебя ждать, обнял».

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