Специальная программа в День Всех Влюбленных. На сцене Шляпы встречай Mattew, а вот и приглашение: «Привет, на связи Mattew, я не люблю, да, и не умею писать продающие текста, поэтому считай, что получил(а) это сообщение в личку от меня. Надеюсь, ты в порядке и твоя жизнь полна любви, но даже если сейчас нет, знай что это не навсегда, уверен ты со всем справишься. Приглашаю тебя на вечер, где танцы будут становится песнями, и где мы не дадим погаснуть нашей пиротехнике, а будем шайн брайт лайк э даймондс. Буду тебя ждать, обнял».