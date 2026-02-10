Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в самом большом и красивом клубе в самом центре Санкт-Петербурга. Возьми красную таблетку и отправься на увлекательное путешествие в глубины Матрицы, где только твоя смелость и решимость смогут раскрыть истинную историю человечества. Открой для себя мир, скрытый за поверхностью обыденности. Почувствуй себя как герои фильма «Матрица», владеющие способностью взламывать симуляцию и разгадывать секреты мира. Красные лазеры будут пронизывать темноту и создавать захватывающую атмосферу. LED-экраны будут воссоздавать завораживающие визуальные эффекты, заставляя тебя погружаться в мир технологической фантазии.
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