Mates: Love Party 2026
Рассвет, Арсенальная улица, 2
Начало:
Завершение:
799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
В этом году на традиционной вечеринке с незамысловатым нэймингом любовь будет царить в каждом уголке, ведь тема горько соответствующая — retro wedding. Здесь разбавят хип-хоп, рэп и поп-мотивы сладкими олдскульными композициями советских времен — за пультом мэйтсы из DJ-коммьюнити «Мегабайта»: YUNGATLA, ANFEROVSTUDIO, VIKTORYPLO, LR13, STASITO, SUNNNYA, SEVENMUTE, DJ MINION. Свадьбы без танцев не бывает, поэтому помимо интерактивных зон и подарков для гостей устроят dance battles — будет зрелищно. 18+ FC/DC | Вход до 1:00 строго по оригиналу паспорта | Проносить еду и напитки в клуб запрещено
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