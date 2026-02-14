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Mates: Love Party 2026

Рассвет, Арсенальная улица, 2

Начало:

Завершение:

799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В этом году на традиционной вечеринке с незамысловатым нэймингом любовь будет царить в каждом уголке, ведь тема горько соответствующая — retro wedding. Здесь разбавят хип-хоп, рэп и поп-мотивы сладкими олдскульными композициями советских времен — за пультом мэйтсы из DJ-коммьюнити «Мегабайта»: YUNGATLA, ANFEROVSTUDIO, VIKTORYPLO, LR13, STASITO, SUNNNYA, SEVENMUTE, DJ MINION. Свадьбы без танцев не бывает, поэтому помимо интерактивных зон и подарков для гостей устроят dance battles — будет зрелищно. 18+ FC/DC | Вход до 1:00 строго по оригиналу паспорта | Проносить еду и напитки в клуб запрещено

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