Своими руками создашь баркетту, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами и заберёшь небольшие подарки от команды пекарни. Встречи для гостей всех возрастов. Будешь создавать баркетту от и до: начнёшь с работы над тестом, а завершишь украшением десерта. Пока будешь ждать тесто из печи, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами. А в конце заберёшь подарки от команды пекарни. Самые активные участники весенних встреч выиграют экскурсию на производство «буше» с дегустацией.