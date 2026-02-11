Мастерская тёплого хлеба
Тёплого хлеба, Комендантский проспект, 56
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Своими руками создашь баркетту, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами и заберёшь небольшие подарки от команды пекарни. Встречи для гостей всех возрастов. Будешь создавать баркетту от и до: начнёшь с работы над тестом, а завершишь украшением десерта. Пока будешь ждать тесто из печи, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами. А в конце заберёшь подарки от команды пекарни. Самые активные участники весенних встреч выиграют экскурсию на производство «буше» с дегустацией.
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