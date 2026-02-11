ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастерская тёплого хлеба

Тёплого хлеба, Комендантский проспект, 56

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Своими руками создашь баркетту, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами и заберёшь небольшие подарки от команды пекарни. Встречи для гостей всех возрастов. Будешь создавать баркетту от и до: начнёшь с работы над тестом, а завершишь украшением десерта. Пока будешь ждать тесто из печи, погрузишься в создание коллажной аппликации с весенними цветами. А в конце заберёшь подарки от команды пекарни. Самые активные участники весенних встреч выиграют экскурсию на производство «буше» с дегустацией.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста