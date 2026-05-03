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  1. Санкт-Петербург
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мастерская открытий

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

Посиделки на кухне затянулись. Заходи, расскажешь и послушаешь истории. Живые, настоящие, близкие. Возьмёшь важное из опыта и мыслей других. В дополнение узнаешь, как рассказывать так, чтобы тебя слушали на одном дыхании. Для тех кто хочет: • общаться и встречать единомышленников • идти в глубокое общение • пробовать себя в публичных выступлениях (по желанию) • вдохновиться и зарядиться формат: • 2 часа погружения • активности на коммуникацию, нетворкинг, проба сцены • безопасное и поддерживающее пространство Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер

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