Посиделки на кухне затянулись. Заходи, расскажешь и послушаешь истории. Живые, настоящие, близкие. Возьмёшь важное из опыта и мыслей других. В дополнение узнаешь, как рассказывать так, чтобы тебя слушали на одном дыхании. Для тех кто хочет: • общаться и встречать единомышленников • идти в глубокое общение • пробовать себя в публичных выступлениях (по желанию) • вдохновиться и зарядиться формат: • 2 часа погружения • активности на коммуникацию, нетворкинг, проба сцены • безопасное и поддерживающее пространство Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер