Мастер-сессия полного охвата (Masterwide Session)
Кожевенная линия, 34
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Завершение:
от 555₽ до 1111₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Два-танцпола плотного, выверенного и оригинальное звучания. CEKTA DRAAG PARTIA PARPAROV VASIRAVE KIRUSH EVILMEISTER EARGAZM HINDEATH LESNOE KOT MATVEY MATVEEV WILTER
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