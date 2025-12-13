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Мастер-классы от AnnaArt

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Расписание Мастер-классов 13 декабря: Ёлочка из еловых веток и нобилиса/елочка из конфет. - Новогодняя композиция, на деревянном спиле с нобилисом, шишками и свечами. - Роспись акриловыми красками мишки Bearbrick, мультяшных персонажей. мишки-копилки на выбор.(фигурка 23 см) - Новогодняя композиция (букет) в гипсовом подсвечнике. - Создание чакральных арома свечей из вощины. - Мозаика из смальты на деревянной основе. Гадания от Кристины Синдаловской  Кристина - Профессиональный художник, дизайнер одежды, эзотерик, психолог. Магистр Таро (опыт работы с Таро 37 лет), член Российского Таро-клуба, создатель бренда Таро-одежда и колод Таро Магических Порталов и Оракула Гекаты 44 лика Силы, автор психологических трансформационных игр на Таро, руководитель просветительского проекта Храм Гекаты и школы магии ДИАДЕМА, Наставник тарологов, дипломированный психолог (www.hekatetemple.space) Расписание Мастер-классов 14 декабря: - Рождественский венок из нобилиса, шишек, шаров. - Ёлочка из еловых веток и нобилиса. - Новогодняя композиция, на деревянном спиле с нобилисом, шишками и свечами. - Новогодний гномик на деревянном спиле. - Роспись акриловыми красками мишки Bearbrick, мультяшных персонажей. мишки-копилки на выбор.(фигурка 23 см) - Новогодняя композиция (букет) в гипсовом подсвечнике. - Мозаика из смальты на деревянной основе. - Роспись Футболок/шопперов с символом 2026 года Лошадь. - Создание чакральных аромасвечей из вощины.

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