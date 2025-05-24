ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс «Женские архетипы: ключ к гармонии и счастливым отношениям»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Женская встреча про архетипы и том, как они работают и проявляются в жизни. Всего за одну встречу ты:  •  узнаешь, что такое архетипы и как они формируют восприятие мира; •  пройдешь тест и определишь, какой из них доминирует у тебя сейчас; •  поймёшь, каким шаблонам ты следуешь в отношениях и работе, даже не замечая их; •  научишься использовать знания, чтобы извлекать пользу из своих качеств и не наступать на привычные грабли; •  сделаешь технику на раскрытие других архетипов, чтобы использовать силу каждого. Для кого? Для девушек, которые хотят лучше понять себя, перестать подстраиваться под образ «идеальной женщины» и начать использовать свои личные качества для достижения целей. Ведущая: Карпова Александра. Клинический психолог, коуч, EMDR-терапевт, ведущая трансформационных игр, ведущая «Завтраков с психологом» в кофейне «Секретер».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста