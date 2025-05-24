Женская встреча про архетипы и том, как они работают и проявляются в жизни. Всего за одну встречу ты: • узнаешь, что такое архетипы и как они формируют восприятие мира; • пройдешь тест и определишь, какой из них доминирует у тебя сейчас; • поймёшь, каким шаблонам ты следуешь в отношениях и работе, даже не замечая их; • научишься использовать знания, чтобы извлекать пользу из своих качеств и не наступать на привычные грабли; • сделаешь технику на раскрытие других архетипов, чтобы использовать силу каждого. Для кого? Для девушек, которые хотят лучше понять себя, перестать подстраиваться под образ «идеальной женщины» и начать использовать свои личные качества для достижения целей. Ведущая: Карпова Александра. Клинический психолог, коуч, EMDR-терапевт, ведущая трансформационных игр, ведущая «Завтраков с психологом» в кофейне «Секретер».