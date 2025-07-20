Мастер-класс «Стойки на руках»
Студия йоги Plunge, набережная канала Грибоедова, 156
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Обрети баланс и силу. Стойки это не страшно. Это ментальное равновесие, распределение опоры и практика, перетекающая в жизнь. Работа в парах и индивидуально с наставником. Бери близких и приходи за новым опытом. Преподаватель: Дарья Веритина. Дарья имеет сертификацию международного института йоги, йога-терапевта, опыт в практике 5 лет. Предварительно записаться на занятие можно по телефону: 89052899945
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи