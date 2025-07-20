Обрети баланс и силу. Стойки это не страшно. Это ментальное равновесие, распределение опоры и практика, перетекающая в жизнь. Работа в парах и индивидуально с наставником. Бери близких и приходи за новым опытом. Преподаватель: Дарья Веритина. Дарья имеет сертификацию международного института йоги, йога-терапевта, опыт в практике 5 лет. Предварительно записаться на занятие можно по телефону: 89052899945