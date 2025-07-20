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Мастер-класс «Стойки на руках»

Студия йоги Plunge, набережная канала Грибоедова, 156

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Обрети баланс и силу. Стойки это не страшно. Это ментальное равновесие, распределение опоры и практика, перетекающая в жизнь. Работа в парах и индивидуально с наставником. Бери близких и приходи за новым опытом. Преподаватель: Дарья Веритина. Дарья имеет сертификацию международного института йоги, йога-терапевта, опыт в практике 5 лет. Предварительно записаться на занятие можно по телефону: 89052899945

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