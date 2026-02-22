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Мастер-класс «Шаг к себе»

набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код двери 7890#

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Когда ты идёшь по гвоздям осознанно, ты чувствуешь, как ум пытается тебя остановить. И как внутри появляется точка силы, в которой ты выше обстоятельств. Точка, где рождается воля, которой правит твоё намерение. Ещё один повод собраться в феврале — пройти трансформационную практику. Дорожка из гвоздей, под чуткой поддержкой проводника. Формирование намерения и высвобождение воли ради него. А после шавасана... Шавасана под веды, которые будет читать преподаватель. Древние сакральные текста Индии. Старинные духовные знания человечества. Гвозди ломают автоматические реакции, снимают защитные маски и «вытаскивают» человека в состояние настоящего момента. Гвоздестояние расслабляют тело и психику, снижают сопротивление и возникает естественное доверие к себе, жизни, своему пути и знанию. Веды, прослушанные в состоянии шавасаны, после прожитого опыта на дорожке из гвоздей, помогут состоянию гармонизироваться и интегрировать пройденную практику, «уложить» опыт. Место проведения: наб. канала Грибоедова 156, 3 этаж, код двери 7890# Запись в ТГ

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