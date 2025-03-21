Незабываемый вечер живописи на холстах. Приятная музыка, отлична компания, чай кофе и конечно же мастер-класс по живописи от профессионального художника. Тема «весна» это может быть пейзаж в стиле импрессионистов или букет цветов. Отличный творческой вечер гарантирован, если даже ты не умеешь рисовать, с помощью доступных техник и приёмов которые даст художник, у тебя точно получится достойная картина в авторском стиле. Все материалы предоставляются. Место проведения: Студия живописи, м. Маяковская Требуется предоплата Запись по телефону