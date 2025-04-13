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Про событие
Мастер-класс по живописи масляными красками с основательницей йога-студии + бокал вина. Ты нарисуешь картину «Девушка в белом». У каждой участницы получится картина, которую захочется повесить на стену в гостиной. Ведущая: Александра Воробьева, художник-оформитель, основательница студии «Oh, woman», преподаватель хатха-йоги, инь-йоги и аэройоги.
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