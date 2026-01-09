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Мастер-класс по цианотипии с письменной практикой

Место проведения: около Смольного собора, метро Чернышевская, точный адрес сообщается при регистрации

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Цианотипия — аналоговая техника печати, в результате которой получаются нежные синие отпечатки на бумаге. Будешь анализировать прошедший год и мечтать о будущем через бело-синие образы и техники свободного письма. Мастер-класс проходит в аутентичной фотолаборатории из 80-х. Необходимо записаться заранее, количество мест ограничено Как попасть: написать в тг организатору.

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