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[отменено] Мастер-класс по созданию украшений. Брошь в виде ириса

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Проведи субботнее утро в особняке XIX века за одним из самых расслабляющих занятий — рукоделием. Под чутким руководством мастеров креативной студии LAVR ты создашь брошь в виде цветка ириса. Коко Шанель считала, что начинать собирать коллекцию украшений следует именно с броши. Этот аксессуар идеально дополнит любой гардероб и сможет подчеркнуть индивидуальность. Брошь также станет отличным подарком, который ты создашь своими руками. Во время события тебя ждут чай/кофе и угощения, а в перерыве ты сможешь прогуляться по парадным залам, заглянуть в зимний сад и сделать фотографии в интерьерах стиля необарокко.

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