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Мастер-класс по созданию украшений

Kvadratik, Кожевенная линия, 32к2литЗ

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь создать одно уникальное изделие — серьги или брошь. Тебе предоставят все необходимые материалы и инструменты. Никакого опыта не нужно! Мастерица подробно расскажет о процессе и будет сопровождать тебя на каждом этапе. В конце мастер-класса ты получишь уникальное украшение, а также бонус от кафе — вкусный напиток в подарок. *При доплате от 200 до 500 рублей можно будет сделать второе украшение (цена зависит от варианта изделия).

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