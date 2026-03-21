Ты сможешь создать одно уникальное изделие — серьги или брошь. Тебе предоставят все необходимые материалы и инструменты. Никакого опыта не нужно! Мастерица подробно расскажет о процессе и будет сопровождать тебя на каждом этапе. В конце мастер-класса ты получишь уникальное украшение, а также бонус от кафе — вкусный напиток в подарок. *При доплате от 200 до 500 рублей можно будет сделать второе украшение (цена зависит от варианта изделия).