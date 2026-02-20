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Мастер-класс по созданию свечи из натурального воска

Творческая студия Artista Handmade
Дмитровский переулок, 3-5

Начало:

Завершение:

3100₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты овладеешь основами свечеварения, узнаешь о важных нюансах в изготовлении свечей и своими руками создашь не просто свечу, а эффектный элемент декора. Ты поработаешь с натуральным кокосовым воском, выберешь приятный аромат для свечи и нежный декор из сухоцветов. По окончании ты заберёшь с собой прекрасную свечу, которая при горении будет давать мягкий треск «как у камина» и радовать тебя своим ароматом целых 40 часов. Все материалы для создания свечи из натурального воска (основа – кокос или дерево, кокосовый воск, фитиль и держатель, сухоцветы и доп. инструменты) включены в стоимость. Длительность 1,5-2 часа. Расписание по ссылке.

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