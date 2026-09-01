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Мастер-класс по созданию осенних свечей

центр города, точный адрес уточняй у организатора

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1000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь создать свою уютную осеннюю свечу из соевого воска! Выберешь аромат, добавишь нотки корицы, апельсина и пряностей, а также оформишь свечу натуральными декоративными элементами. Готовую свечу ты заберёшь с собой в этот же день. Запись и вопросы в ТГ.

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