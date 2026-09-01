Мастер-класс по созданию осенних свечей
центр города, точный адрес уточняй у организатора
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Сможешь создать свою уютную осеннюю свечу из соевого воска! Выберешь аромат, добавишь нотки корицы, апельсина и пряностей, а также оформишь свечу натуральными декоративными элементами. Готовую свечу ты заберёшь с собой в этот же день. Запись и вопросы в ТГ.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи