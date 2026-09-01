Сможешь создать свою уютную осеннюю свечу из соевого воска! Выберешь аромат, добавишь нотки корицы, апельсина и пряностей, а также оформишь свечу натуральными декоративными элементами. Готовую свечу ты заберёшь с собой в этот же день. Запись и вопросы в ТГ.