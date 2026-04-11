На мастер-классе ты создашь неоновую вывеску из нескольких линий и цветов своими руками, которая отлично дополнит твой домашний интерьер или станет прекрасным подарком для близких. В процессе мастер-класса ты: — познакомишься с паяльником и неоном; — пройдёшь базовый курс по электрике; — шаг за шагом с нуля создашь неоновую вывеску размером 30x25 см. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заранее. Для тебя собрали более 200 эскизов и подобрали палитру из 10 цветов неона, чтобы ты смог найти идеальное сочетание. Количество участников в группе: до 8 человек. Продолжительность: 3 часа. Даты мастер-классов в апреле: 11.04 (сб) с 12:00 до 15:00 30.04 (чт) с 19:30 до 22:30