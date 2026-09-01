Мастер класс по росписи свечей
Центр города, уточняй у организатора
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Уютное творческое пространство, где каждый сможет создать свою уникальную свечу, расписать её яркими узорами, цветами и милыми деталями. Немного вдохновения, красок и творчества и твоя свеча станет особенной. Вопросы и запись в ТГ.
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