Мастер-класс по рисованию маслом
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Хочешь попробовать себя в живописи и создать собственное произведение на любую тему? Даже если ты никогда не держал кисть — всё получится! А также это будет интересно и опытным художникам. Ведущий поделится с тобой всеми секретами и навыками, которые он получил за 15 лет работы. Размер картины 50х70. Все материалы включены в стоимость, количество мест ограничено.
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