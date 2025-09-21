Хочешь попробовать себя в живописи и создать собственное произведение на любую тему? Даже если ты никогда не держал кисть — всё получится! А также это будет интересно и опытным художникам. Ведущий поделится с тобой всеми секретами и навыками, которые он получил за 15 лет работы. Размер картины 50х70. Все материалы включены в стоимость, количество мест ограничено.