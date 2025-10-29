Кофе-арт — это уникальная техника, в которой в роли краски выступает обычный кофе. Этот необычный способ творчества совмещает в себе особенности живописи и графики. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для опытных художников, которые хотят освоить новые техники и испытать свои силы. Ты сможешь выбрать сюжет для рисования из подборки разных картинок. Все необходимые материалы для творческого мастер-класса: бумага, кофе, линеры и работа педагога включены в стоимость. Также каждого гостя ждёт комплимент от студии: чашечка свежесваренного фильтр-кофе. Длительность: 3 часа Уровень подготовки: любой уровень Стоимость и формат: бумага А4 — 2500 рублей