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Мастер-класс по рисованию кофе

Художественная студия Artista
Тучков переулок, 11/5

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Кофе-арт — это уникальная техника, в которой в роли краски выступает обычный кофе. Этот необычный способ творчества совмещает в себе особенности живописи и графики. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для опытных художников, которые хотят освоить новые техники и испытать свои силы. Ты сможешь выбрать сюжет для рисования из подборки разных картинок. Все необходимые материалы для творческого мастер-класса: бумага, кофе, линеры и работа педагога включены в стоимость. Также каждого гостя ждёт комплимент от студии: чашечка свежесваренного фильтр-кофе. Длительность: 3 часа Уровень подготовки: любой уровень Стоимость и формат: бумага А4 — 2500 рублей

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