Что ты получаешь в отношениях и нужны ли они тебе вообще? На мастер-классе ты разберёшься: — Нужны ли тебе отношения вообще? — Какого рода, качества и количества эти отношения должны быть? — Каким ты хочешь быть в этих отношениях? — Почему ты ещё не там? — Что ты можешь сделать, чтобы они у тебя были? Всё только по согласию. Бережно и безопасно поизучаешь себя и других. Ведёт: Диана Курпякова — психолог с опытом более 15 лет (КПТ, НЛП), профайлер, полиграфолог. Цена: 600 руб. + тариф тайм-кафе (4 руб./мин.). Новичкам — скидка.