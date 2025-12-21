Как сделать выбор? Куда тебя ведёт твоё бессознательное? Практики. Ты знаешь как ты принимаешь решения? Не вот эти вот все схемки и таблички, которых много в интернете, а вот лично ты. На основе чего ты решаешь какую выбрать таблетку: красную или синюю? Что тобой руководит? Что для тебя важно в этой жизни? Какой путь ты выбираешь? Почему? На этом МК будут практики именно для того, чтобы: — понять, что для тебя важно и ценно, — каким образом ты выбираешь? (критерии выбора и стратегии выбора) — критерии принятия решения (вот выбрал и дальше что?) — понять в какую сторону в этой жизни тебе хочется идти на самом деле — чем готов расплачиваться за этот путь. Ведёт: Диана Курпякова — психолог с опытом более 15 лет (КПТ, НЛП), профайлер, полиграфолог. Цена: 600 руб. + тариф тайм-кафе (4 руб./мин.). Новичкам — скидка.