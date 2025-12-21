ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по психологии

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Как сделать выбор? Куда тебя ведёт твоё бессознательное? Практики. Ты знаешь как ты принимаешь решения? Не вот эти вот все схемки и таблички, которых много в интернете, а вот лично ты. На основе чего ты решаешь какую выбрать таблетку: красную или синюю? Что тобой руководит? Что для тебя важно в этой жизни? Какой путь ты выбираешь? Почему? На этом МК будут практики именно для того, чтобы: — понять, что для тебя важно и ценно, — каким образом ты выбираешь? (критерии выбора и стратегии выбора) — критерии принятия решения (вот выбрал и дальше что?) — понять в какую сторону в этой жизни тебе хочется идти на самом деле — чем готов расплачиваться за этот путь. Ведёт: Диана Курпякова — психолог с опытом более 15 лет (КПТ, НЛП), профайлер, полиграфолог. Цена: 600 руб. + тариф тайм-кафе (4 руб./мин.). Новичкам — скидка.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста