Взаимоотношения психотипов в личной жизни. Кто мне нужен? Чтобы не набивать шишки собственным лбом и заранее понимать, на что подписываешься, разберёшься, кто на кого западает чаще и какие есть особенности и подводные камни в жизни с определёнными психотипами. На мастер-классе узнаешь: — какие психотипы кого притягивают и почему; — кто, как, кого выбирает и к чему это приводит; — кому и как будет житься вместе. Мастер-класс будет в формате небольшой лекции с ответами на вопросы и обсуждением. Ведёт: Диана Курпякова — психолог более 15 лет (КПТ, НЛП), профайлер, полиграфолог. Цена: 600р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Новичкам — скидка. Запись в ТГ