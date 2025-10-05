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Мастер-класс по психологии

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Учимся читать на языке тела. Холодное чтение и кинетический интеллект. Есть фраза «когда мы молчим, то всё равно многое рассказываем о себе». Иногда раньше это называли «холодным чтением», сейчас более научно это называют «кинесика», более популярно об этом говорим как о «кинетическом интеллекте». На мастер-классе будут разбираться: — существует ли «холодное чтение» и что именно можно считать с человека, а что нельзя. — какая существует схема для анализа мимики и жестикуляции, — что относится истинным (правдивым) сигналы тела, а как мы проговариваемся, что врём. Будет мини-лекция с разборами видео. Ведёт: Диана Курпякова — психолог более 15 лет (КПТ, НЛП), профайлер, полиграфолог. Цена: 600р. + тариф тайм-кафе (4руб./мин.) Новичкам — скидка. Запись в ТГ

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