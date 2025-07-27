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  1. Санкт-Петербург
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Мастер-класс по психологии

Центр «Ступени», Кузнечный переулок, 8, каб. 8

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Психология — это не про «почитать умные книжки». Это про тебя, здесь и сейчас. Тёплый, практичный и очень честный мастер-класс, который поможет тебе лучше понять себя и других. Без заумностей. Зато с пользой, интроспекцией и эффектом «почему я раньше об этом не думал(а)?» Все встречи ведёт практикующий психолог. Формат — живое участие, работа с упражнениями и общение. Тема: Знакомство с собой без самообмана. Проективные тесты и упражнения. Ты уверен(а), что знаешь себя? И что, заполняя психологические тесты, ты всегда отвечаешь честно? Спойлер — не всегда. Наше мышление ловко подсовывает «правильные» ответы. На мастер-классе: — Пройдёшь ряд проективных тестов, которые обойти не так просто — Увидишь, как мы на самом деле относимся к себе, семье, отношениям, работе, сексу и не только — Познакомишься с собой без приукрас — бережно, но честно Если готов(а) чуть-чуть приоткрыть завесу бессознательного — тебе сюда. Более подробную информацию можно уточнить в ТГ организатора —https://t.me/+FcU2jChlTnIwMDdi

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