Проведите день в атмосфере глубокого погружения, звуков и самопознания. Всего за один день ты освоишь: Технику звуковой саморегуляции для мгновенного восстановления сил. Навык работы с поющими чашами как с личным антистресс-инструментом. Алгоритмы интеграции практик в ежедневную рутину. Почему это важно именно сейчас: Сентябрь — время стартов и высокой нагрузки. Освой инструмент, который не даст тебе выгореть и сохранит ясность ума даже в аврале. Формат дня: 11:00 — Теория: физика звука и биология стресса > понимаешь, как это работает 13:00 — Практика: техники игры, работа с чашами > отработка навыка 15:00 — Обед (включено) > подкрепление сил 15:30 — «Энергетическая медитация на намерение» 16:00 — Практика в парах > закрепление на опыте 17:30 — Саунд-джем > создание общего звукового поля 18:00 — Вручение сертификатов > забираешь инструмент в жизнь 18:20 — Лёгкий Ужин > по желанию 19:00 — Баня + очищающая медитация > глубокая интеграция состояния 21:00 — Завершение программы, свободное общение, отъезд. — Полный день практики — Питание (обед + ужин) — Баня — Сертификат — Чай/вода Проводит: Валерия Белобородько — сертифицированный мастер звуковых медитаций с опытом 5 лет. Запись в ТГ