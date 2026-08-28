ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мастер-класс по мексиканской кухне

Оптимист
ул. Черняховского, 25

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Окунёшься в яркую атмосферу мексиканской кухни с обновленным меню. Меню: Расплавленный сыр с чоризо — популярная мексиканская закуска, представляющая собой горячий расплавленный сыр, смешанный с пряной колбасой чоризо. Едят её, намазывая на кукурузные или пшеничные тортильи. Тако с курицей — мягкая тортилья, наполненная сочной курицей и добавками — именно так выглядит один из самых любимых форматов мексиканской кухни. Тако удобно есть руками, собирая идеальный баланс вкусов. Гуакамоле — свежая и яркая классика Мексики. Нежный авокадо, лайм и специи соединяются в кремовую текстуру с освежающим вкусом — идеальное дополнение к горячим блюдам и самостоятельная закуска. К дегустации тебе предложат Мичеладу – освежающий мексиканский коктейль на основе пива с лаймом, специями и соусами. Пикантный и слегка острый, он идеально утоляет жажду и отлично подчёркивает вкус блюд, добавляя дегустации характер и настроение настоящей Мексики. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничениях (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд. Продолжительность: 3 часа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста