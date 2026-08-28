Окунёшься в яркую атмосферу мексиканской кухни с обновленным меню. Меню: Расплавленный сыр с чоризо — популярная мексиканская закуска, представляющая собой горячий расплавленный сыр, смешанный с пряной колбасой чоризо. Едят её, намазывая на кукурузные или пшеничные тортильи. Тако с курицей — мягкая тортилья, наполненная сочной курицей и добавками — именно так выглядит один из самых любимых форматов мексиканской кухни. Тако удобно есть руками, собирая идеальный баланс вкусов. Гуакамоле — свежая и яркая классика Мексики. Нежный авокадо, лайм и специи соединяются в кремовую текстуру с освежающим вкусом — идеальное дополнение к горячим блюдам и самостоятельная закуска. К дегустации тебе предложат Мичеладу – освежающий мексиканский коктейль на основе пива с лаймом, специями и соусами. Пикантный и слегка острый, он идеально утоляет жажду и отлично подчёркивает вкус блюд, добавляя дегустации характер и настроение настоящей Мексики. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничениях (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд. Продолжительность: 3 часа.