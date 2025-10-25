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Мастер-класс по изготовлению масок ряженых в традиционных техниках
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Празднование сбора урожая и традиции ряженья имеют глубокую связь с культурой народа, коллективностью и общностью, а совместное рукоделие под приятную музыку в красивейшей гостиной Петербурга позволяет расслабиться и замедлиться. Навыков шитья не требуется. Всё расскажут и покажут, всему научат. материалы предоставляются. Приводи друга — и оба получите приятную скидку. *в пространстве необходимо снять обувь
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