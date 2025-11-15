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Мастер-класс по ходулям

Центр добрососедства «Дом»
Мончегорская, 10б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Хождение на ходулях известно с глубокой древности. Например, ходули использовали пастухи, чтобы легче преодолевать большие расстояния и лучше видеть вдаль. В разных странах их используют для передвижения по болотам и во время паводков. К ним даже прибегали парикмахеры для создания высоких причёсок. Сейчас хождение на ходулях используется в основном в цирковых и театрализованных представлениях. У тебя есть возможность попробовать этот новый вид деятельности. Одевайся удобно, берите с собой кеды на плоской подошве и приходите осваивать новый навык. Подходит для любого уровня физической подготовки. Регистрация обязательна. Мероприятие ориентировано на молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

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