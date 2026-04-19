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Мастер-класс по французской кухне

Оптимист
ул. Черняховского, 25

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Под руководством шефа, Наташи Стекловой, накроешь изысканный французский стол. В меню: — Гребешки, запечённые с ароматным маслом. Французы ценят гребешки за их утончённый вкус и нежность. Их можно подавать и как основное блюдо, и в качестве горячей закуски — Салат с запечённой грушей и сыром бри — изысканное сочетание французского сыра с карамельной грушей, свежестью салатных листьев и пикантно-сладкой заправкой. Приготовишь его в качестве гарнира к гребешкам — Паштет из утиной грудки с соусом из чёрной смородины на хрустящем багете — Терпкая, сладковатая утиная грудка, запечённая с прованскими травами и превращённая в нежнейший паштет. Подаёшь на хрустящем ломтике багета с соусом из чёрной смородины — Рогалики из слоёного теста с миндальной начинкой — нежная, слоистая и хрустящая выпечка с ароматным миндальным кремом. Готовишь из качественного слоёного теста. В мастер-класс включён любой напиток из меню бара: чай, кофе, морс или сидр. После занятия каждый участник получит электронные рецепты со всеми деталями процесса и рекомендациями по выбору продуктов. Важно: Пожалуйста, предупреди о своих пищевых ограничениях (серьёзных аллергиях или непереносимости).

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